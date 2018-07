Supermodelos do começo dos anos 2000 brilham no desfile da Balmain

O estilista Olivier Rousteing entrou na passarela com as modelos após o desfile Foto: AFP PHOTO / FRANCOIS GUILLOT

Depois da Versace colocar algumas das mais famosas tops dos anos 1990 em sua passarela durante a Semana de Moda de Milão, agora a Balmain convocou um time que fez sucesso no começo dos anos 2000 para seu desfile, que ocorreu nesta quinta, 28, na Paris Fashion Week.

A russa Natalia Vodianova abriu a apresentação, sendo seguida por Natasha Poly, Anna Selezneva, Kasia Struss, Karolina Kurkova e Alessandra Ambrósio. Também fizeram parte do desfile modelos que são famosas atualmente, como Elsa Hosk, Josephine Skriver e Luna Bijl, destaque desta temporada.

Na coleção desfilada, a Balmain continuou com seu DNA sexy e peças cheias de informação, com estampas, aplicações e transparências, porém com uma cartela de cores sóbria, a maior parte das roupas eram pretas e brancas, e cortes mais simples.