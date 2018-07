Suíça proíbe a venda de cosméticos testados em animais

No Estado de São Paulo, empresas são proibidas de realizar testes de cosméticos em animais Foto: Epitácio Pessoa/Estadão

A Suíça proibiu oficialmente a venda de cosméticos testados em animais atendendo a medida da União Europeia que orientou o fim gradual da prática a partir de 2013. O anúncio, feito em dezembro, ressalta que também estão banidas marcas que fazem testes em outros países como a China, ou seja, a importação de itens com estas condições também está vetada.

Ao comemorar a iniciativa suíça, a ONG internacional para o fim da crueldade com animais (Cruelty Free International) criticou a falta de uma legislação semelhante no Brasil. "Estamos muito satisfeitos que a Suíça não permitirá mais cosméticos que envolvem o sofrimento dos animais serem vendidos no país. Este movimento é o próximo passo da nossa campanha de 20 anos para acabar com os testes em animais em todos os lugares e para sempre. Sem medidas similares, a Austrália, o Brasil, o Canadá, a Rússia e os EUA estão ficando para trás. Agora é a hora de cada governo agir e fazer a coisa certa", disse Michelle Thew, CEO da Cruelty Free International.