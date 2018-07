Streetwear é destaque na SPFW

A Ellus comemorou 45 anos com desfile provocante Foto: REUTERS/Paulo Whitaker

Chegar são e salvo aos 45 anos de vida não é para qualquer negócio no Brasil. Muito menos, na área da moda. Por isso o desfile da Ellus em comemoração as suas quatro décadas e meia de história foi, sem dúvida, o ponto alto entre as apresentações da São Paulo Fashion Week, ontem. A energia da celebração tomou conta da Bienal, no prédio do Ibirapuera, em um desfile longo, com 75 looks e modelos estrelados, alguns deles famosos nos anos 1990 e 2000, como Mariana Weickert, 35 anos, Luciana Curtis, 40, e Jorge Gelati, 52. A trilha sonora vigorosa mixava lendas do rock (de Queen a David Bowie).

Na passarela, clássicos da marca, focada desde sempre no jeanswear, no couro e na alfaiataria indie, ganharam modernidade com o frescor do styling. Tudo tinha uma vibração levemente transgressora, um toque hardcore suave, podemos dizer assim. Um casal entrou sem camisa, a menina de topless fumava um cigarro. Uma outra modelo conduzia um Dobermann (fazendo alusão às imagens de moda de Helmut Newton). Algumas delas usavam coleiras, com looks pretos, meio fetichistas (outra característica da marca). Coturnos e botas pesadas davam o tom urbano aos looks. Enfim, uma moda real, com um tom impertinente e provocativo de tempos menos politicamente corretos.

A estreante 2DNM apresentou uma coleção enxuta com muito jeans Foto: JF DIORIO/ESTADÃO

Seguindo a mesma cartilha urbana, o estilista Vitorino Campos apresentou sua coleção em uma galeria nos Jardins, no início do dia. O desfile trouxe vertentes diferentes dos fervilhantes anos 1980, ao lado da calmaria minimalista dos 90. Dessa união de estéticas antagônicas surgiram roupas contemporâneas permeadas pelo sportswear. Até a alfaiataria usou do colissê (cordão que, ao ser puxado, cria um franzido e dá uma nova forma à roupa) para atualizar o corte clássico do blazer, além dos vestidos e das saias que também contaram com o recurso. O xadrez com alto contraste, em tons predominantes de amarelo e vermelho, remetiam ao estilo grunge.Blogueiras musas do streetwear, como Camila Coelho e Thássia Naves, foram atrações a parte no evento. Lolita Hannud, da Lolita, e Patrícia Bonaldi, da PatBo, duas estilistas jovens e influentes nas redes sociais, reuniram uma plateia de milleniuns e it-girls (versões 2.0 das antigas patricinhas).

Uma publicação compartilhada por Maria Helena Bordon Meireles (@helenabordon) em Mar 14, 2017 às 5:51 PDT

A blogueira Helena Bordon, além de assinar uma coleção cápsula para a PatBo, também desfilou para a marca – e causou uma comoção entre os convidados quando entrou na passarela. Na coleção, os típicos bordados apareceram em toda a parte: nos moletons, vestidos (tanto os de festa quanto os casuais) e até nos tênis, feitos em parceria com a Converse. Mas, desta vez, a estilista misturou os looks superadornados ao esportivo, trazendo conjuntos de corrida, modelagens oversized e macacões larguinhos.

Novata na semana de moda, a estilista Flavia Rotondo trouxe uma linha de jeans delavê, camisas de algodão amplas com camadas de babados tricôs cheios de pompons volumosos e saias assimétricas. Sua marca 2DNM, fundada em 2012, trouxe uma apresentação enxuta, com poucos looks. Tudo cheio de impacto e bem fotogênico. Uma roupa de efeito, boa para atrair likes no Instagram.

Colaborou: Natália Guadagnucci