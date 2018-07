Stella McCartney leva a dança para a Ópera de Paris

Os looks do inverno de Stella McCartney. Foto: Valerio Mezzanotti/The New York Times

Stella McCartney animou as passarelas da Semana de Moda de Paris nesta segunda-feira,6, colocando as modelos para dançar com suas características roupas oversized em tons neutros com pinceladas de cores incomuns.

A estilista britânica, conhecida por seu corte preciso e por misturar looks luxuosos e esportivos, mostrou sua coleção feminina de outono/inverno 2017-2018, que mesclou vinho, verde, azul, branco e prata.

Suas modelos criaram um clima relaxado e casualmente elegante no penúltimo dia da semana de moda desfilando trench coats e jaquetas, calças superamplas de cintura alta, conjuntos e macacões e minivestidos de gola rolê com mangas gigantes.

Cortes precisos e modelagem oversized na coleção da estilista. Foto: AFP PHOTO / Patrick KOVARIK

O desfile, realizado na Ópera de Paris, teve como inspiração "fé. amor. energia", informou Stella no Twitter, e a canção dançante "Faith", do falecido cantor George Michael, encerrou o espetáculo.

O show foi assistido por uma plateia repleta de estrelas, como a atriz de origem mexicana Salma Hayek e seu marido, o empresário francês François-Henri Pinault, presidente do conselho e diretor-presidente do grupo Kering, que detém 50% das ações da marca Stella McCartney.