Stella McCartney apresenta coleção memorável e critica o uso de peles naturais

Modelo desfila casaco de pele sintética na passarela de Stella McCartney. "Nem o consumidor mais exigente perceberia a diferença para a verdadeira", afirmou a estilista Foto: AFP PHOTO / PATRICK KOVARIK

Soltas, mas bem cortadas. Fluidas, mas estruturadas. Stella McCartney apresentou um verdadeiro estudo de contrastes em seu desfile nesta segunda-feira, 9, em Paris, com uma coleção ao mesmo tempo exuberante e descontraída. A uma plateia estrelada, composta pelo pai dela, Paul McCartney, pelo rapper Kanye West e pelo ator Woody Harrelson, entre outros famosos, a estilista apresentou uma coleção memorável, que teve como destaque os casacos de pele sintética, bordados com formas geométricas nas laterais e mangas.

"Mais de 50 milhões de animais estão sendo mortos por ano em nome da moda, e não concordo com isso", disse a estilista nos bastidores. "Se a indústria da moda abrisse mão das peles e as substituísse por peles sintéticas durante uma temporada, o impacto seria enorme." Stella garantiu ainda que mesmo os consumidores mais exigentes não seriam capazes de distinguir sua pele fake da verdadeira. “Na verdade, acho que a minha tem uma aparência melhor”, afirmou.

Mais um look de pele sintética que se destacou na passarela da grife Foto: AFP

Defensora ferrenha da sustentabilidade na moda, Stella é mestre em criar peças que dão liberdade de movimento e valorizam o corpo sem sufocá-lo. As calças – que no mundo de Stella normalmente têm cintura baixíssima – vieram com cintura alta. Largas nas pernas para criar uma sensação de fluidez e sensualidade.

A estilista é mestre em criar modelagens contemporâneas e confortáveis Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Suas extraordinárias peles sintéticas surgiram ao lado de casacos de lã em tons de cinza, e até em tweed preto e branco, justos no corpo. Um terninho lembrou um agasalho de ginástica cinza tradicional tanto na cor quanto no conforto, mas a versão de Stella em algodão leve era puro luxo, com dobras de tecido na cintura e recortes nas mangas curtas para criar movimento e fluidez. Enfim, tudo o que a mulher contemporânea precisa hoje.