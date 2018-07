SPFW pelos olhos de Craig Arend, do Altamira NYC

Um dos fotógrafos mais requisitados do momento está entre nós e imprime seu estilo no evento de moda Foto: Craig Arend,

Em passagem especial por São Paulo, o fotógrafo norte-americano Craig Arend, do tumblr Altamira NYC, tem deixado a Fashion Week mais especial. Do tipo de fotógrafo que as pessoas param para ser fotografadas por ele - e não o contrário -, Arend é um dos nomes mais expoentes do street style atualmente. Requisitado pelo The New York Times para clicar as fashionistas nas ruas das capitais da moda, ele ficou conhecido por seu olhar incomum, que capta com precisão os melhores looks e detalhes entre NY, Londres, Milão e Paris.

Em uma época em que todos querem ser fotógrafos de street style, ele diz que a parte mais difícil de seu trabalho é “manter-se com o pé no chão para não ser afetado com o brilho do mundo da moda e continuar sendo uma pessoa normal”. Por aqui, já imprimiu seu estilo único de fotografar. Confira alguns cliques: