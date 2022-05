SPFW: Confira a programação completa da 53ª edição do festival

Looks da coleção de outono-inverno 2022 da Modem, apresentada digitalmente no SPFW N52. Foto: Cássia Tabatini / Modem

A 53ª edição da São Paulo Fashion Week, maior semana de moda do País, já tem a programação completa com datas e horários. Em um modelo híbrido que mistura desfiles presenciais e virtuais, mais de 40 marcas brasileiras apresentarão suas coleções entre 31 de maio e 4 de junho.

Com o tema IN-PACTOS, o festival será realizado no Senac Lapa Faustolo e no Komplexo Tempo, na Mooca — diferente dos anos anteriores, que ocorreram no tradicional Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque do Ibirapuera. No Senac, estudantes da instituição poderão acompanhar os desfiles e se aproximar do mercado.

Já o Komplexo Tempo, recém-inaugurado em um galpão do século passado, presta homenagem a um espaço história da moda, já que o bairro foi pioneiro na indústria têxtil da cidade.

Ao todo, serão 22 desfiles presenciais e 19 digitais, transmitidos pelas redes sociais do evento. Além disso, a nova edição ainda conta com três estreantes: Dendezeiro, Martha Medeiros e Thear.

Confira o calendário completo:

Terça - 31/05

20h - À La Garçonne*

Quarta - 01/05

15h30 - Martha Medeiros*

16h30 - Fauve

17h - Ponto Firme*

18h - Dendezeiro

18h30 - TA Studios

20h - Rocio Canvas*

21h30 - Bold Strap*

Quinta - 02/05

13h - Anacê*

14h - Renata Buzzo

16h - Sankofa: Meninos Rei *

17h30 - Sankofa: Naya Violeta*

18h - Freiheit

18h30 - Modem

19h - Mnisis

20h - Igor Dadona*

20h30 - Apartamento 03

21h30 - Misci*

Sexta - 03/05

14h - Victor Da Justa

14h30 - Sankofa: Silvério*

15h30 - Aluf

16h - Martins*

17h - Thear

17h30 - João Pimenta*

18h - Wilson Ranieri

18h30 - Gloria Coelho

20h - Lino Villaventura*

21h - Handred

21h30 - Walério Araújo*

Sábado - 04/05

13h - Neriage*

14h - Soul Básico

14h30 - Weider Silveiro*

15h - Ronaldo Silvestre

15h30 - Sankofa: Az Marias*

16h - Corcel

17h - Sankofa: Santa Resistência*

18h30 - Depedro

19h - LED*

19h30 - ÀLG

20h - Ateliê Mão de Mãe*

21h30 - Isaac Silva*

*Desfiles presenciais