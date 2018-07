Spa Week oferece tratamentos relaxantes e estéticos por até R$ 75

Spa Week é oportunidade para conhecer novos locais e tratamentos Foto: Divulgação

Massagem relaxante e modeladora, drenagem, banho de ofurô, hidratação, terapia capilar, limpeza de pele são algumas das opções da Spa Week. De 16 a 30 de maio, esses e outros tratamentos relaxantes e estéticos custarão R$ 75 em São Paulo e Rio de Janeiro; R$ 65 em Minas Gerais e Paraná; e R$ 70 no Distrito Federal. No site do evento, você pode consultar os procedimentos de mais de cem spas e clínicas participantes; o agendamento já pode ser feito por telefone.

O evento é organizado pela Associação Brasileira de Clínicas e Spas. "Acreditamos na democratização do bem-estar. O Spa Week é importante para disseminar a prática do relaxamento e da vida saudável para pessoas que muitas vezes não possuem este costume", diz a diretora executiva da ABC Spas, Ana Paula Marques.