Day spa: confira dicas de especialistas para fazer os tratamentos em casa

Não é preciso sair de casa nem ter uma estrutura profissional para se dar de presente momentos de relaxamento e terapias de bem-estar e beleza. Com planejamento e criatividade, é possível fazer o day spa no aconchego do lar ou incorporar esses momentos no dia a dia.

“Atividades como massagem ou tratamento de pele também podem recuperar um pouco desse prazer que a gente perdeu com a renúncia de sair de casa, de ver os amigos, de fazer uma atividade ao ar livre”, diz Desirée Cassado, psicóloga especialista em terapias contextuais.

“Ter momentos de autocuidado dá um certo alívio mental para passar por essa situação”, diz a empreendedora Dara Serrate, que acrescentou hidratação do cabelo, esfoliação e automassagem em sua rotina.

Para ter um day spa em casa, siga o roteiro com dicas de especialistas:

Planeje

“No meio do caos, é comum que a gente se sufoque de atividades e obrigações, ou mesmo que procrastine tantas coisas que não consiga ter momentos de prazer”, afirma a psicóloga.

Portanto, é preciso incluir no planejamento do dia ou da semana um momento para cuidar de si. “Quando comecei a colocar no papel todas as coisas que queria fazer no dia, criei um compromisso”, conta Dara.

Então, que tal planejar um banho relaxante ou uma massagem no horário do pôr do sol e aproveitar o espetáculo da natureza neste outono?

Escolha os produtos

São muitas opções de produtos para fazer tratamentos de beleza em casa. É possível escolher ingredientes naturais ou cosméticos industrializados. Dara uniu as duas possibilidades.

“Comecei com os produtos que eu já tinha em casa, até porque eu não estou podendo gastar neste momento”, conta a empreendedora, que usa borra de café para esfoliar o rosto.

Preparo

Abuse da criatividade para transformar a casa em um spa. Use uma colcha ou tatame para delimitar a área. Deixe algumas ou todas as luzes apagadas e aposte nas velas.

Óleos essenciais ajudam a criar experiências olfativas. Outra opção é espalhar cravos, canela, baunilha, anis estrelado e flores para aromatizar o local.

Escolha uma playlist de canções relaxantes, música lounge, mantras ou até mesmo de sons da natureza.

Sueli Szterling, diretora do Kurma Spa, indica fazer cinco minutos de alongamento ou exercício de respiração antes de iniciar os tratamentos. “Para te trazer para o momento presente”, diz a especialista.

Banho relaxante

Quem tem banheira pode começar o ritual usando sais de banho e óleos essenciais de alecrim ou lavanda. Esses mesmos itens podem ser colocados em uma ‘trouxinha’ para ser pendurada no chuveiro (com segurança para não levar choque ou danificar o aparelho).

Esfoliação

Após preparar a pele com água morna e vapor quente, é hora do esfoliante. Massageie o corpo com movimentos circulares e depois retire no banho. Quem não tiver um produto específico pode experimentar as opções com ingredientes naturais: mel ou melado de cana-de-açúcar com açúcar cristal (essa receita pode ser aplicada no corpo e no rosto); aveia batida no liquidificador com água morna, coada e misturada com mel ou melado de cana-de-açúcar; borra de café; fubá com mel ou melado de cana-de-açúcar.

Máscara facial

A dermatologista Adriana Cairo explica que antes da máscara facial é importante higienizar a pele com sabonete e tônico. A limpeza pode ser turbinada com um massageador de limpeza facial.

A receita caseira de máscara para o rosto é misturar mamão e mel, ou melado de cana-de-açúcar, aplicar no rosto e deixar agir por 15 a 20 minutos. Quem tem a pele seca pode combinar abacate com mel ou iogurte com amido de milho. Para clarear, a opção é combinar cenoura ralada bem fina com iogurte natural. E atenção: sempre retire a máscara com movimentos circulares suaves.

Diversas marcas no mercado oferecem boas opções e com uma variedade enorme de ativos, como vitamina C, ácido hialurônico e vários tipos de argila. Além dos ativos para a beleza, esses produtos prometem trazer sensações calmantes e de frescor para a pele.

Máscaras para olhos, lábios e para o corpo

O mercado de beleza oferece possibilidade de máscaras específicas para várias partes do rosto e até do corpo.

Para proporcionar hidratação e volume para os lábios, aposte em esfoliantes labiais e produtos hidratantes com colágeno e ácido hialurônico.

A região dos olhos pode receber uma ajuda para desinchar, hidratar e suavizar olheiras com máscara de colágeno, ácido hialurônico e pepino.

Tratamento capilar

Os cabelos também podem receber cuidados que vão desde a limpeza até a hidratação. Comece com um pré-xampu para retirar a oleosidade da raiz; enxágue; use um xampu sem sulfactante, próprio para low poo ou no poo; enxágue; aplique uma máscara hidratante; faça uma lavagem dos fios; aplique um leave in sem silicone e deixe secar naturalmente.

Uma sequência mais simples é aplicar argila no couro cabeludo para limpeza e depois complementar com máscara de hidratação cosmética nos fios.

O cabeleireiro Marcos Proença, embaixador da GA.MA Italy, indica o uso do produto a cada dois dias. “A máscara deve ser específica para o seu tipo de cabelo e para o momento que ele está. Deve ser aplicada apenas no comprimento e nas pontas. O grande segredo é enxaguar muito para não deixar resíduos que, em contato com o secador, sol e poluição, fazem mal para o cabelo.”

Escalda-pés

Coloque água morna em um recipiente, mergulhe os pés lentamente e os deixe submersos. Adicione óleos essenciais, pedras redondas de jardinagem ou bolinhas de gude e coloque os pés sobre elas para massagear a região plantar.

Automassagem

Renata França, massoterapeuta e esteticista, explica que qualquer produto pode ser usado para ajudar nos movimentos, desde óleo de coco a um creme hidratante. “O que funciona é o toque das mãos. Com qualquer base deslizante a gente consegue fazer as manobras”, afirma.

Para relaxar, comece massageando com as pontas dos dedos e movimentos circulares a região que fica bem abaixo dos ossos da parte posterior da cabeça, desça para o pescoço e depois para o trapézio e ombro. Depois aperte com um pouco de pressão a musculatura dessa região e faça batidinhas com as pontas dos dedos.

Alongue o pescoço para a direita e para a esquerda. Na região do couro cabeludo, no rosto e na mandíbula, faça movimentos circulares e dê leves batidinhas com as pontas dos dedos.

Mas atenção: quem estiver com covid-19, resfriado, gripe, quadro febril, febre, processo inflamatório ou fissuras na pele não deve receber massagem. De maneira geral, quem tem uma doença crônica deve consultar o médico antes de praticar a automassagem.