Sob protestos, Fendi faz desfile de peles em Paris

Ativistas da Fundação Brigitte Bardot em protesto contra o uso de peles durante o desfile da grife Fendi, na última Semana de Alta Costura, em Paris Foto: AP PHOTO

O desfile comemorativo dos 50 anos do estilista Karl Lagerfeld como diretor artístico da Fendi foi marcado por polêmicas. Isso porque trouxe exclusivamente peças de pele. Ativistas em defesa dos animais, liderados pela Fundação Brigitte Bardot, protestaram contra a apresentação da linha especial de "alta peleteria" da grife italiana, que ocorreu durante a Semana de Alta Costura de Paris, na última quarta (8) . Com cartazes em que se lia "Peles, parem com a tortura", os membros da organização se reuniram em frente ao teatro da Champs-Elysées, onde a casa italiana apresentou a coleção.

Na passarela, as modelos desfilaram estolas, casacos, saias e vestidos feitos com peles de diversos animais surgiram combinadas a botas metálicas. Do lado de fora, entre os manifestantes, uma mulher segurava um macaco impresso com imagens de um corpo esfolado sob seu casaco de pele. "As peles estão cada vez mais raras, o que significa que os ativistas não precisam ficar bravos porque há cada vez menos e os produtos estão cada vez mais caros", disse Lagerfeld em entrevista recente ao portal WWD. Em março, o costureiro alemão já havia defendido o uso da matéria-prima em declaração ao New York Times. "É muito fácil dizer 'não às peles, não às peles', mas é uma indústria. Quem vai pagar pelo desemprego das pessoas se acabarem com a indústria de pele?", questionou.

Karl Lagerfeld no desfile comemorativo dos 50 anos do estilista como diretor artístico da grife Fendi Foto: Divulgação

Ele quis comemorar seus 50 anos na marca desta forma porque, no início, a casa Fendi se dedicava unicamente à peleteria. Há duas semanas, a atriz Brigitte Bardot redigiu uma carta para Choupette, a famosa gata de Lagerfeld, pedindo a ela que intercedesse com seu dono para evitar as mortes dos animais usados para as luxuosas peças. "Conto contigo para que ronrone na orelha de papai Karl o desespero que todos seus irmãozinhos com peles sentem quando ele promove seus restos mortais", escreveu a ativista. O episódio levanta novamente o debate sobre o uso de peles no setor fashion e sobre as condições em que vivem e como são tratados estes animais.

Com informações da EFE