Slick Woods, top ícone do Instagram, fala sobre ter morado na rua e sua gravidez

Com 580 mil seguidores, Slick Woods é um fenômeno no Instagram Foto: Instagram.com/Fentybeauty

Talvez você já tenha se deparado com uma foto de Slick Woods no Instagram. Principalmente se for fã dos produtos da Fenty Beauty, já que ela é uma das garotas-propagandas da marca. A modelo de 21 anos possui um visual único e marcante, com cabelos raspados e um diastema que é sua marca registrada.

Grávida de seu primeiro filho, Saphir, do também modelo Adonis Bosso, Slick (que, na verdade, se chama Simone Thompson) é capa da Elle UK de setembro. Para a publicação, ela fala sobre a gravidez, que foi descoberta quando ela já estava de cinco meses, sexualidade, sua relação com Rihanna e o tempo em que morou na rua.

"Sobre sexualidade, quando você é uma figura pública, você deve escolher um lado, preto ou branco. Mas eu sou cinza", explica ela na revista, já que, antes de Bosso, só havia namorado com mulheres.

Uma publicação compartilhada por ELLE UK (@elleuk) em 26 de Jul, 2018 às 1:17 PDT

A atitude dela, leve e despreocupada com a opinião alheia, lembra muito a de Rihanna, que é sua amiga. "Ela viu uma foto minha no Instagram, me achou e nos conectamos", conta. "Você já amou alguém tanto que, sempre que o vê, você acaba em lágrimas? Ela me lembra a minha mãe."

Sobre sua mãe, Slick a coloca em um pedestal e conta que, mesmo estando presa, elas se falam diariamente. A modelo nasceu em Minnesota, nos Estados Unidos, mas quando tinha dois anos se mudou para Venice Beach, em Los Angeles. Aos quatro, sua mãe foi presa por homicídio e ela passou a morar com a avó - que perdeu tudo quando ela tinha sete anos. "Eu não tinha nada. Mas você aprende a sobreviver, a ficar ok."

Uma publicação compartilhada por @slickwoods em 12 de Mai, 2018 às 12:32 PDT

Aos 17 anos, largou o colégio e aos 18 foi presa. Quando tinha 19 anos, e morava nas ruas de Los Angeles, foi avistada pelo modelo Ash Stymest, que perguntou se ela já tinha trabalhado na área. "Eu não confiei nele, não sabia se ele queria me transformar em uma atriz pornô".

Stymest a levou para Nova York para conhecer os seus agentes e, tempos depois, ela foi escalada para um desfile da Yeezy. O resto, é história.