Sharon Stone veste estilista brasileiro durante o Globo de Ouro

Modelo usado pela atriz custa R$6.260,00 Foto: Paul Drinkwater/NBC via AP

O tapete vermelho do Globo de Ouro, que aconteceu no último domingo, 7, foi marcado por diversos protesto a favor dos direitos das mulheres na indústria cinematográfica. Todas as atrizes e atores combinaram de usar a cor preta para chamar atenção para a causa.

O dress code mais restrito não foi motivo de looks repetidos ou óbvios. As celebridades mostraram que o tom é, com certeza, um dos mais versáteis do mundo. Sharon Stone, por exemplo, esbanjou sensualidade em um look assinado pelo designer brasileiro Vitor Zerbinato. O vestido de crepe, trabalhado com tiras de cetim, possui recortes triangulares e detalhes em tule na parte do busto. A peça custa R$6.260,00 e está disponível apenas sob encomenda.