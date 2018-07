Shakira lança novo perfume e coroa carreira de sucessos

A cantora Shakira coroa a carreira de sucessos com o lançamento de sua quinta fragrância Foto: Divulgação

A cantora Shakira vive um momento ótimo em sua carreira: seu novo álbum, lançado este ano, bateu recorde de downloads no Itunes 48 horas após seu lançamento, o clipe “La La La”, feito para a Copa do Mundo do Brasil, alcançou 200 milhões de visualizações no YouTube, batendo os números da música oficial do Mundial, e a cantora conquistou um número extraordinário de fãs no Facebook, 100 milhões de curtidas em sua página oficial, sendo a primeira artista a conseguir o feito. E ainda aproveita uma fase familiar tão boa quanto a profissional, já que espera o segundo filho com o marido, o jogador espanhol Gerard Piqué. Para coroar os bons ventos, Shakira investe em uma terceira frente, sua faceta empresária, e lança seu quinto perfume, Rock! by Shakira. “Queria fazer algo novo, diferente dos produtos anteriores, para uma mulher moderna, independente e chic”, conta a artista, em entrevista via videoconferência, direto de Barcelona. “Para ser usado de saia durante o dia, ou de calça de couro à noite”, brinca ela, em perfeito português.

Bastidores da campanha do novo perfume de Shakira, Rock! Foto:

"Esta nova fragrância foi inspirada naquilo que é mais importante para mim. Quero capturar esta sensação intensa e indescritível, a empolgação que sempre antecipa o momento em que subo no palco. Nada se compara a essa sensação”, diz. A essência do estilo musical que inspira o perfume aparece até no frasco de Rock, que tem a forma de uma guitarra. “É um retorno às minhas origens. No meu primeiro CD eu tocava muito violão e guitarra, sempre fui muito ligada nisso”, lembra. Mesmo grávida, a cantora afirmou que não tem tido rejeição a odores, e tem até um cheiro preferido que, segundo ela, poderia sentir todos os dias. “O cheiro de Piqué”, se derrete a cantora. Mas revela também que existem odores que a remetem a muitas coisas e muitos lugares, como o cheiro de maresia, que a leva de volta à Colômbia, ou de café, que sempre a faz lembrar-se de sua mãe.

Com um mix de notas de maracujá, jasmin e madeira de cedro, a fragrância é super fresca e chega às lojas em novembro.