Shakira diz que faz sua própria maquiagem já que 'maquiadores mudam seu rosto'

Shakira contou que prefere uma maquiagem mais natural Foto: Felipe Rau/Estadão

A cantora colombiana Shakira lançou nesta terça, 6, no Brasil seu novo perfume, 'Dance', e durante o evento falou de sua relação com o mercado de beleza. A cantora disse ter habilidade com maquiagem e conhecimento na área da perfumaria. "Eu mesma faço a minha maquiagem para tudo: eventos, fotos e clipes. Os maquiadores mudam muito o meu rosto. Eu gosto de algo mais natural", contou.

A cantora também revelou que aprendeu se maquiar sozinha, com a prática, e chegou a fazer uma brincadeira sobre sua produção não precisar pagar maquiadores. "É bom porque a Sony (sua gravadora) e a Puig (empresa responsável pela comercialização de seu perfume no País) economizam", falou, provocando risadas nos participantes do lançamento.

Quando o assunto foi perfumaria, 'Shak' também mostrou que está por dentro. Ela afirmou que participou de todo o processo de desenvolvimento de seu novo perfume 'Dance', uma fragrância sensual com notas cítricas e florais. "Estive envolvida em tudo, desde a criação do frasco. E eu sempre peço alterações, por isso demoramos um ano para desenvolvê-lo."

Shakira lançou hoje no Brasil seu novo perfume 'Dance' Foto: Felipe Rau/Estadão

'Hips dont't lie: a embalagem de 'Dance' é uma referência aos famosos movimentos de quadris da cantora. O perfume será vendido em unidades de 30 ml por R$ 74,90, 50 ml (R$ 99) e 80 ml (R$ 129).

A fragrância, composta por ingredientes como baunilha, lírio do vale e flor de laranjeira, é a quarta a ser lançada pela artista colombiana. Também levam sua assinatura os perfume S by SHAKIRA, Elixir e Rock.