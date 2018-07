Sexy com classe

Mulheres enigmáticas com chapéus marcaram o desfile Foto: AP Photo/Andre Penner

Conhecida por sua alfaiataria impecável e referências vindas do mundo do esporte, Giuliana Romanno mostrou um lado mais sexy (com um quê de sombrio) nessa temporada. A estilista se inspirou na coleção de camisolas que criou recentemente, então a sensualidade reinou em todo o desfile. Na cabeça da modelos, os chapéus que cobriam seus rostos deixaram a mulheres imediatamente enigmáticas.

Comprimentos mídi, na altura do tornozelo, e cinturas marcadas com nós alongaram o corpo, em uma silhueta feminina que, aliadas às transparências, texturas e fendas, acentuaram ainda mais o ar de femme fatale. Seus vestidos vieram acompanhados por pantalonas ou calças curtas no meio da canela, mas que não quebraram o mote da coleção. Camisas brancas de algodão também apareceram, alongadas como vestidos, dando uma pincelada masculina no desfile.