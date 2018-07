Seus óculos combinam com a sua maquiagem?

Quem disse que maquiagem e óculos não combinam? Foto: Reprodução/ Pinterest

Jogo de opostos

Sua armação tem uma linha superior mais grossa? Fuja de sombras escuras e efeitos esfumados, que podem contribuir para a poluição visual. O segredo é equilibrar o peso na faixa dos olhos com um delineado rente aos cílios inferiores. Tons metálicos, como prata, cobre ou dourado cumprem a missão e ainda dão um brilho sofisticado e leve que abre o olhar.

Foto: Reprodução/ Pinterest

Geometria do olhar

Use o delineado a seu favor, desenhando-o sempre em formato contrastante ao da armação. Se os óculos forem redondos, aposte em um traço reto, mais forte e geométrico. Já se forem quadrados, os olhos ficarão destacados com a feminilidade de um traço gatinho com curva. Para Mariana Ishizaka, Make Up & Brow Expert da Benefit Brasil, o delineado cria um visual mais equilibrado e limpo quando comparado a uma maquiagem esfumada, que tende a poluir o conjunto.

Foto: Reprodução/ Pinterest

Olhos bem abertos

Se você sente que seus olhos ficam escondidos pela armação ou pelo grau da lente, abuse de técnicas de make cujo efeito é ampliar. “Usar qualquer lápis claro na linha d'água é um ótimo truque para abrir o olhar!”, indica Mariana. “A lógica é a mesma dos iluminadores, em que os tons claros projetam a área maquiada.” Bárbara Pradina, maquiadora do Atelier de Beauté, completa: “É como se a área do globo ocular fosse expandida, dando a impressão de um olho maior.”

Foto: Reprodução Pinterest/ Beautylovelyish

O poder da máscara

Outro truque para abrir o olhar é aplicar máscara nos cílios inferiores e superiores. Ao alongar o comprimento deles, você cria uma ilusão de verticalidade e amplitude. Além disso, o produto guarda outros truques: “Quanto mais dramático for o efeito da máscara de cílios, maior o destaque por trás das lentes”, diz Mariana. Portanto, máscaras de volume e de curvatura são muito bem-vindas, ainda mais quando as camadas são alternadas. “Caso não haja distância suficiente entre olhos e óculos, evite usar uma máscara que alongue demais os cílios. Pode sujar as lentes”, aconselha Bárbara.

Foto: Flickr/ Keikolynn

Cores certas

Para não parecer um carnaval, preste atenção no grupo de tons de sombra que mais harmonizam com a cor da sua armação. “Se for marrom ou tartaruga, aposte em produtos da mesma família cromática, como tons quentes de marrom, dourado, alaranjados e cobre”, ensina Chloé Gaya, maquiadora e consultora de imagem da rede Jacques Janine.

Óculos vermelhos exigem maior cuidado, pois já são chamativos. A dica é criar profundidade no olhar usando tons neutros - como chumbo e marrom - no côncavo ou apostar em opções que suavizem o olhar, como sombras nude com cintilância leve. No caso da armação preta, as cores são liberadas. Mas é preciso maneirar no esfumado preto. A combinação pode pesar!