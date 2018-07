Sete ensinamentos de uma empreendedora de sucesso na moda

Foto:

Dona de um site que movimenta 100 milhões de dólares em vendas por ano, Sophia Amouroso não sabia o que queria da vida. Abandonou os estudos, viajou de carona, revirou lixo, cometeu pequenos furtos e aceitou empregos que detestava. Virou o jogo aos 29 anos, quando criou um perfil no extinto MySpace e começou a revender peças - de livros a vestidos, de sapatos a acessórios - que garimpava em feiras e brechós. 'Sempre tive uma queda por coisas velhas e as histórias que elas carregam', conta. A ideia despretensiosa evoluiu para uma lojinha no eBay que, por sua vez, deu origem ao Nasty Gal, um gigante do varejo de moda na internet. A trajetória bem-sucedida é contada no livro #GirlBoss (Editora Seoman), que acaba de chegar às livrarias brasileiras. Como não se considera uma empresária tradicional, a autora dá conselhos para quem procura êxito profissional, mas não se encaixa nos parâmetros convencionais.

1. O dinheiro fica melhor no banco do que no seus pés

Para Sophia, aprender a administrar o próprio dinheiro é uma lição primordial. 'Se você aprender a controlar seu dinheiro, não vai ficar presa a um emprego, a um lugar ou a um relacionamento que odeia só porque não tem condições financeiras para mudar a situação.'

2. Nunca diga: 'Não é o meu trabalho'

'Nada me irrita mais do que ouvir isso', escreve Sophia. 'Estamos todos aqui por uma única razão - para fazer a empresa ter êxito - e, sem dúvida, haverá um dia (talvez todos os dias) em que você terá que arregaçar as mangas e mergulhar de cabeça de cabeça onde precisarem de você.'

3. Trabalhe com o que você gosta

'Quando a sua capacidade de manter a atenção é do tamanho de um cílio, é fácil perceber do que você gosta e do que não gosta. Se você está entediada e odiando algo, esse é um grande sinal de que você muito provavelmente apenas está no lugar errado. É impossível ser bem-sucedida fazendo algo que você claramente odeia.'

4. Não crie expectativas demais

'Mergulhe de cabeça nas coisas sem se apegar demais aos resultados. Quando o seu objetivo é adquirir experiência, perspectiva e conhecimento, o fracasso não é mais uma possibilidade. O fracasso é uma invenção sua. Quem dá ouvidos ao resto do mundo é quem fracassa, e quem tem autoconfiança suficiente para definir o que é sucesso e o que é fracasso para si mesma é quem tem sucesso.'

5. Saiba o que não fazer em uma entrevista de emprego

'Mancadas que podem condená-la ao desemprego: mascar chiclete, levar coisas com você, recostar-se na cadeira e cruzar os braços, ficar olhando para o chão, cutucar o nariz ou as unhas, ficar com o celular visível, não ter nenhuma pergunta a fazer, fazer tantas perguntas que parece que é você quem está entrevistando, não escrever um bilhete ou e-mail de agradecimento, vertir-se como se estivesse indo para a balada, achar que não precisa usar sutiã.'

6. Trate seus pensamentos como trata seu dinheiro

Sophia defende que as pessoas prestem atenção no que pensam tanto quanto no que gastam. 'Você pode acabar ignorando e até perdendo as coisas positivas da sua vida quando foca demais nas negativas. É exaustivo demais e uma perda de tempo. Além disso, quando se importa demais com outras pessoas, você está lhes dando poder.'

7. Não seja preguiçosa e crie suas próprias oportunidades

'Abandone qualquer coisa da vida e dos seus hábitos que possa estar prendendo você. Aprenda a criar suas oportunidades. Saiba que não existe uma linha de chegada. A ação favorece a sorte. Corra com toda a sua força rumo à vida extraordinária com que você sempre sonhou.'