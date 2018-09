Sesc oferece programação gratuita de moda em São Paulo

Todas as atividades do FestA! – Festival de Aprender são gratuitas Foto: Fer D Andrade/ SESC/ Divulgação

Nos dias 2, 3 e 4 de março, as unidades do SESC no Estado de São Paulo irão cediar a segunda edição do FestA! – Festival de Aprender, que conta com mais de 500 atividades gratuitas entre oficinas, palestras, encontros, bate-papos e ateliês.

Parte da programação do evento será destinada à moda, com aulas de costura, bordado e criação, além de palestras sobre temas atuais deste universo como upcycling, que significa construir novas peças a partir de materias prima que reutilizadas, e estamparia . Entre os destaques, estão a oficina de Moulage do estilista Ricardo Brito Almeida, que ensina a tecnica de modelagem tridimensional e ocorre no sábado, 3, no Sesc São Caetano, e a de confecção de bolsas a partir de discos de vinil, que será realizada no Sesc do Carmo também no dia 3.

Dependendo da atividade, as inscrições devem ser feitas no site do evento ou retirando senhas no local da oficina com 30 minutos de antendência. A agenda completa e as informações estão disponíveis no site do SESC.