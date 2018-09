Série da historiadora Mary del Priore inspira coleção de roupas

A coleção Mary del Priore, lançada pelo Espaço Quadrado, traz trechos da série 'Histórias da Gente Brasileira' Foto: Guto Seixas/Divulgação Espaço Quadrado

A História do Brasil e a literatura inspiram a mais nova coleção de roupas do Espaço Quadrado, em São Paulo. Cáftans, camisetas, lenços e vestidos feitos em linho branco e preto trazem trechos de Histórias da Gente Brasileira, da historiadora Mary del Priore.

A marca se apropria da clássica padronagem Príncipe de Gales para criar usando textos da publicação, que narra curiosos costumes e episódios do cotidiano brasileiro de tempos passados. Entre eles, há esse extrato aqui: “Mas era preciso parecer com os estrangeiros. A moda era européia! E daí ter nascido um desprezo por árvores, plantas e frutas asiáticas e africanas já aclimatadas ao Brasil. A jaca, a manga, a fruta-pão, o caju, o cajá e o próprio coco-da-Índia só eram saboreados às escondidas.”.

A linha de produtos, todos em linho, inclui cáftans, camisetas, lenços e vestidos Foto: Guto Seixas/Divulgação Espaço Quadrado

“Não somos príncipes. Não somos princesas. Temos nossos próprios modos. As entrelinhas importam. Questione.”, defende o estilista Mareu Nitschke, designer da coleção e sócio do Espaço Quadrado ao lado do artista plástico Carlos Bertuol.

Espaço Quadrado - rua Oscar Freira, 1.996, Pinheiros, tel.: 3063-5248, espacoquadrado.com