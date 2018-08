Sergio K. semeia nova polêmica com linha de camisetas para a Copa

A criação polêmica da coleção de Sergio K., batizada de 'Russian Girls', que insinua machismo e turismo sexual Foto: Divulgação Sergio K.

ATUALIZADA ÀS 20h03

Conhecido por suas camisetas bem-humoradas e muitas vezes polêmicas, Sergio K. acaba de lançar uma linha dedicada à Copa da Rússia. Entre t-shirts coloridas com números e bebidas no lugar do nome dos jogadores (9, vodka; 10, cachaça; e 11, cerveja), está uma particularmente sugestiva e um tanto polêmica, ainda mais em tempos de #MeToo e #machistasnãopassarão.

Batizada de “Russian Girls”, ela traz uma imagem de uma loira bastante sensual e insinuante acompanhada da frase “It’s Not Just Football” (“não é só futebol”) junto das datas da realização do mundial. Nas costas, a frase “Russian girls are always welcome” (“garotas russas são sempre bem vindas”). Pode isso, Arnaldo? Nas redes sociais, já há quem se manifeste repudiando a “brincadeira”.

"Não é apenas futebol, garotas russas sempre são bem-vindas". O machismo sem criatividade e cafona na coleção da #Copa2018 da Sérgio K. Apenas imaginem se uma marca gringa tivesse feito algo parecido quando a Copa foi aqui. pic.twitter.com/CtiUC735qQ — Luiza Barros (@LuizaMBarros) 11 de junho de 2018

Ainda na coleção Seleção Sergio K., outro modelo traz o presidente Putin fazendo embaixadinhas com uma camisa da seleção em verde e amarelo. A quem interessar, as peças estão à venda por R$ 169 nas 15 lojas físicas Sergio K. espalhadas pelo Brasil, em multimarcas e no e-commerce da grife. Em nota, a marca disse que não era a intenção incitar o turismo sexual.

Confira a nota na íntegra:

"A Sergio K repudia qualquer incitação ao turismo sexual. A coleção cápsula para o Mundial, apelidada de 'World Drinks' e lançada em abril deste ano, homenageia os nomes das tradicionais bebidas (do Brasil e da Rússia), a beleza deslumbrante das mulheres russas e brinca com o próprio presidente do país sede. 'Queremos que o público se divirta durante a Copa do Mundo com camisetas alegres e irreverentes, nada além disso', afirma o empresário Sergio Kamalakian".