Serena Williams usa tênis cravejado de cristais em seu casamento

A tenista Serena Williams usou três vestidos diferente no seu casamento Foto: Instagram/ @allanzepedaphotography

Serena Williams se casou com o empresário Alexis Ohanian na última quinta-feira, 16, e, em vez de usar saltos altos, ela escolheu curtir a recepção do casamento com um tênis customizado especialmente para a ocasião. A atleta usou o modelo Nike Cortez branco, que foi cravejado com cristais brancos e dourados para a festa.

O calçado foi combinado com um vestido mini, um corpete bordado e uma saia de plumas. O look foi o terceiro da noite, que começou com um vestido da Alexander McQueen para a cerimônia e um Versace para receber os convidados na festa. Confira abaixo um vídeo sobre a criação do tênis.

Meet Michelle @merakimishell the amazing woman behind my incredible @nike Cortez shoes? Yes I wore them down the asile! Comfort for this bride! Thanks Michelle!!! Uma publicação compartilhada por Serena Williams (@serenawilliams) em Nov 21, 2017 às 7:10 PST