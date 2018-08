Serena Williams lança a própria coleção de roupas

Serena Williams quer oferecer roupas bonitas e acessíveis com nova linha Foto: Damon Winter/The New York Times

Serena Williams acaba de apresentar sua primeira coleção de roupas, que inclui desde peças esportivas, como moletons e calças jogging, até vestidos de festa. A ideia da tenista norte-americana, que acaba de retornar às competições após a gravidez de sua primeira filha, é oferecer uma moda acessível, com peças de até 250 dólares. “Queremos que as pessoas possam ficar bonitas sem ter que pagar muito por isso”, disse ela em entrevista à Vogue dos EUA.

Uma prévia da linha, que inclui 12 itens, entre jeans, camisetas e jaquetas, já está à venda no e-commerce de Serena Williams. O restante chega ao site nos próximos meses. Ainda durante a entrevista, a esportista disse que se tornar mãe foi uma grande influência para o desenvolvimento da coleção. “Você não se importa tanto com você mesma quando vira mãe, é tudo sobre o bebê”, afirmou. “Eu tenho que fazer um esforço maior para me sentir bem e estilosa por causa do bebê”. Com isso em mente, ela priorizou roupas práticas e sem muitos adornos.

A seguir, confira alguns dos destaques da linha.

Jaqueta metalizada está à venda por 215 dólares Foto: Divulgação/Serena Williams

O vestido inspirado nas jaquetas 'college' está disponível por 195 dólares Foto: Divulgação/Serena Williams

O moletom cropped pode ser comprado por 60 dólares Foto: Divulgação/Serena Williams