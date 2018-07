Serena Williams ganha chá de bebê inspirado nos anos 1950

Tenista e suas amigas foram vestidas a caráter Foto: Instagra.com/ciara

A gravidez de Serena Williams está dando o que falar. Depois de posar nua na capa da revista norte-americana Vanity Fair de julho, a tenista ganhou uma festa de chá de bebê inspirada nos anos 1950.

Serena e suas amigas, entre elas as cantoras Ciara e Kelly Rowland, a atriz Eva Longoria e a sua irmã Venus Williams, pareciam ter saído do filme Grease.

A futura mãe usou um top cropped com saia evasê amarela com estampa de poodle e completou a produção com colar de pérolas e coque amarrado com um lenço.

Confira as fotos da festa.

O' Baby!! Love You Rena. Truly an Exciting Time! #Memories. #ShakeRattleandRoll2017 Uma publicação compartilhada por Ciara (@ciara) em Ago 5, 2017 às 5:12 PDT

When you and your crew go so far back to the 50's. Even then they had your back. @evalongoria @ciara @lala @kellyrowland @angiebeyince #shakerattleandroll2017 #babyO Uma publicação compartilhada por Serena Williams (@serenawilliams) em Ago 6, 2017 às 6:04 PDT

I❤MY@lala Uma publicação compartilhada por Kelly Rowland (@kellyrowland) em Ago 5, 2017 às 11:25 PDT