Serena Williams é capa de revista ao lado da filha de 4 meses

Serena contou sobre as dificuldades da maternidade para a publicação Foto: Instagram.com/oympiaohanian

Para o mês de fevereiro, aVogue America leva à sua capa a tenista Serena Williams acompanhada de sua filha Alexis Olympia Ohanian Jr., que, com apenas 4 meses de vida, é a pessoa mais nova a estampar a capa da publicação.

Na entrevista, Serena conta sobre a vida de casada, como é ser mãe e seus planos para a carreira, deixando claras as dificuldades que está enfrentando. Entre elas está a revelação de que Alexis Olympia nasceu de uma cesariana de emergência, procedimento que fez com que a atleta tivesse coágulos sanguíneos na garganta - ela foi operada e teve que ficar de cama durante as seis primeiras semanas de vida da filha.

"Às vezes eu fico muito para baixo e penso que não consigo ser mãe", conta. "Eu tenho essa atitude negativa às vezes, acho que faz parte de quem eu sou. Ninguém fala sobre os piores momentos. Eu surtei algumas vezes. Fico brava com o choro, então fico triste por estar brava, e culpada por estar triste, já que tenho um lindo bebê. As emoções são insanas."