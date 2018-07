Será possível realmente tomar café da manhã na Tiffany’s

Cena icônica de 'Bonequinha de Luxo', onde a personagem de Audrey Hepburn come um croissant na frente da loja da Tiffany's Foto: Paramount/ Divulgação

O clássico filme Bonequinha de Luxo se chama, em inglês, Breakfast at Tiffany’s (café da manhã na Tiffany’s). Porém, até então, era impossível tomar um desjejum dentro de alguma loja da grife e, no filme, Holly apenas come um croissant à frente da vitrine, em Nova York, admirando as joias expostas.

No entanto, as fãs do longa podem comemorar. Agora será possível realmente tomar um café dentro da loja da marca. Amanhã, 10, será a inauguração do Blue Box Café, no quarto andar da flagship da Tiffany’s, na Quinta Avenida. De acordo com a revista Vanity Fair, o croissant faz parte do menu e custará 22 dólares. Além disso, entre as opções de comida estarão torradas com abacate, ovos trufados e bagels com salmão defumado. A decoração foi criada toda em cima do tom de azul icônico das caixinhas da grife, o que renderá ótimos cliques para o Instagram.