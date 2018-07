'Ser você mesma é maravilhoso', diz Ludmilla sobre transição capilar

Ludmilla alisou o cabelo durante 14 anos Foto: www.instagram.com/p/BSSOIWJj2S6/?taken-by=ludmilla&hl=pt-br

Ludmilla acaba de entrar para o time de mulheres que abandonaram a escova progressiva e estão assumindo o cabelo natural. A cantora contou ao E+ que nem lembrava mais como eram seus fios. "Eu usei mega hair por muito tempo. Quando cortei bem curtinho, meu cabelo estava quebrado e espigado", lembra. "Foi quando eu comecei a tratar e vi que os cachos podiam ser bonitos."

Para o processo de transição, Ludmilla decidiu continuar a utilizar laces, versão mais moderna da peruca. O acessório é usado frequentemente pela cantora (por isso ela está sempre com uma cor ou tamanho de cabelo diferente). Seus fios ficam trançados e protegidos, o que ela garante que ajuda no crescimento.

Na rotina de cuidados estão tônicos capilares e vitaminas, além de produtos da linha SOS Bomba de Vitaminas, da Salon Line, marca que está ajudando Ludmilla a recuperar o cabelo depois de 14 anos de alisamento. "Quando eu cursava a primeira série, com sete anos, estudava em colégio particular e não entendia porque eu era diferente", relembra a cantora. "As pessoas tinham preconceito comigo. Foi quando eu comecei a pertubar a minha mãe para fazer progressiva."

Para quem está pensando em abandonar os alisamentos, Ludmilla aconselha. "A pior parte do processo é não ter o resultado que você quer logo de cara", explica a funkeira. "Mas foca que dá para fazer e vale muito a pena. Nunca mais você vai ficar com o couro cabeludo ardido. Ser você mesma é maravilhoso".