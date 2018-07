Fila para comprar o Iphone 6 em São Francisco, Califórnia Foto: AFP

É absolutamente matemático! Sempre que a Apple lança um aparato novo, um gadget ou até mesmo qualquer movimentação especial da empresa ou da marca no mercado, passo a receber diversas perguntas sobre o fato de a Apple ser ou não uma marca de luxo.

Leia também: O luxo no Brasil dos velhos tempos

Com o lançamento dos modelos IPhone 6, IPhone 6 Plus e Apple Watch (aqui, interessante o fato de não ter nesse relógio o tradicional “I”), voltam as especulações sobre o fato de a Apple ser ou não ser uma marca de luxo.

Ainda me lembro de uma entrevista de Steve Jobs questionado sobre o fato de a empresa não operar diretamente no mercado brasileiro. Ele sabiamente respondeu, na época, que “as taxações brasileiras posicionavam a marca como luxo, pelo preço”. Sábio e estratégico Steve Jobs. Ele não disse que a marca não é luxo, ao contrário, disse que o preço alto por impostos posicionaria a marca Apple como luxo. Mas, o incrível empreendedor fugiu da resposta direta e precisa.

Nem todas as marcas com seus produtos e serviços com valores mais altos são de luxo. Entretanto, todos os produtos e serviços genuinamente de luxo possuem valores mais altos. Custa diferente acessar o que é especial, raro, exclusivo, qualidade inegociável, matéria prima diferenciada, artesanal... o luxo e seus atributos e características.

A Apple cria armadilhas mercadológicas extraordinárias. É definitivamente uma marca carregada de prestígio. Seus lançamentos nunca são colocados à venda para todos em todos os lugares. Ao contrário, a empresa gera filas e alguns clientes chegam a passar dias à espera dos lançamentos. Exclusividade cirurgicamente desenhada e exercida pela empresa. São diversos fornecedores no mercado, em diversos segmentos, que tentam de tudo para serem homologadas como produtores da Apple e, assim, terem ao carimbo da maçã, que automaticamente carrega qualidade, como uma diferenciação para seus produtos.

A empresa que reinventou o diálogo digital possui tanto prestígio e reconhecimento que gera dúvidas sobre o seu posicionamento.

Lojas impecáveis. Atendimento rigorosamente humanizado e excelente. Embalagens que estão mais para caixas de joias do que caixas de eletrônicos. O VM - visual merchandising - valoriza os produtos e tira o fôlego por tanta precisão na demonstração.

Como, então, não acharmos que a Apple é uma empresa de luxo? Qualidade, tradição, beleza, design atemporal, universal no diálogo. Exclusividade e excelência. Códigos emocionais como parte do DNA da empresa e da marca. Inacessibilidade em diversos momentos, principalmente nos lançamentos. Valores bem mais altos do que os demais valores praticados no mercado.

Mais luxo, impossível, pelo menos nas características.

E ainda tem o surpreendente fato de a empresa ter contratado como VP de varejo e compras on-line a poderosa e respeitada executiva Angela Ahrendts, que até então era a CEO da Burberry, uma das marcas que mais tem crescido no luxo e é tida como a responsável em dar o toque moderno e contemporâneo à grife inglesa, levando-a inclusive a ser percebida como ícone do “novo luxo”. A Burberry não somente é uma das marcas que mais cresceu nos últimos anos, como também é marca de luxo mais seguida nas redes sociais em todos os aspectos. Já estou curioso para analisar a contribuição que ela dará para a Apple nessa direção.

Ou seja, poderia ter mensagem mais apurada de luxo do que é essa? Afinal, Angela Ahrendts é precisa no varejo de luxo e ela cuidará do varejo da Apple.

Nem todas as empresas deveriam ser de luxo. Mas todas as empresas e marcas, independente do segmento que atuam, têm como aprender com a gestão do luxo e, assim, buscar um valor competitivo diferenciado. Temos no Brasil um case extraordinário nessa direção: a marca Havaianas. Apple e Havainas não são marcas de luxo, mas dialogam com ele e traduzem elementos como poucos em excelentes códigos de diferenciação.

A Apple é uma empresa de massa. Genuinamente de massa. Mas entrega para as massas no formato prestigioso, único, exclusivo, belo e emocional… quase luxo, como dizia Michael Silverstein, da Boston Consulting, sobre o efeito do “masstige” - prestígio para as massas.

É absolutamente fascinante o posicionamento dúbio e estratégico da Apple. Muitas vezes ela é tão assertiva que até algumas marcas de luxo poderiam aprender um pouco com ela. Entretanto, o fato é que o luxo inspira a Apple em alguns dos seus movimentos. Ou seria a Apple um dos claros movimentos do chamado “novo luxo”?