Sensação do verão europeu, biquíni V-Bar ganha releitura brasileira

A influenciadora Nina Anhaia, uma das adeptas do biquíni V-Bar da Água de Sal Foto: Instagram @ninanhaia

Criada por duas irmãs de Ilha Bela, no litoral norte de São Paulo, a marca de beachwear Água de Sal lança neste verão uma versão brasileira do biquíni V-Bar. Sensação do verão europeu, a peça decotada e dotada de aros que fazem o contorno do seio e um “V” no centro do bustiê, garante um efeito “push-up” nos seios.

“A gente usa muito como referências marcas gringas que são famosas e fazem uns modelos bem exóticos e adaptamos para o corpo da mulher daqui”, conta Fernanda de Oliveira, sócia da marca. “O nosso é um modelo mais asa-delta, uma coisa que tem voltado à moda”, continua.

Apesar do formato diferentão, a peça é sucesso de vendas. Tem respondido por três vezes mais pedidos do que uma peça convencional. Entre as adeptas da novidade estão as influenciadoras Gabriela Rippi (2,5 milhões de seguidores no Instagram), Shantal Verdelho (638 mil), Nina Anhaia (83 mil) e Sabrina Spitti (65 mil).

Uma questão essencial, os aros e a ferragem, promete ela, não incomodam nem machucam. “É uma das nossas maiores preocupações. Sou da praia, sou chata até com a etiqueta. Queremos estar bonitas mas tranquilas para nadar, tomar sol e fazer exercícios”, diz Fernanda.

Os biquínis V-Bar são parte da coleção do verão da Água de Sal inspirada na Bahia, em praias como Caraíva, e estão à venda em aguadesal.com.br por R$ 210 em seis variedades de cores e uma estampa com estrelas e planetas sobre um fundo azul.