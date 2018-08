Semana de Nova York dá a largada na temporada de verão; veja destaques

A entrada final do desfile do outono-inverno 2018/19 da Calvin Klein, um dos destaques da Semana de Moda de Nova York Foto: Eduardo Munoz/Reuters

Uma maratona, só que de moda, começa na semana que vem em Nova York. Com mais de 100 desfiles no line-up e outra centena de eventos paralelos, a Semana de Moda de Nova York abre a temporada dos desfiles femininos do verão 2019. É a primeira parada de uma temporada que segue até o começo de outubro, passando por Londres (de 13 a 18 de setembro), Milão (de 18 a 24) e Paris (de 24 de setembro a 2 de outubro).

Entre um mar de nomes de estilos e procedências variadas, destacam-se Calvin Klein e Marc Jacobs, dois dos mais influentes nomes da semana de NY, ao lado de marcas poderosas, como a Ralph Lauren, que nessa estação comemora os 50 anos do empresário à frente do negócio, e o retorno da Proenza Schouler depois de mostrar suas duas últimas coleções em Paris.

Ainda entre as apresentações aguardadas, a da linha de lingerie de Rihanna, a estreia da Escada, grife de luxo alemã que aos 40 anos fará seu primeiro desfile, assim como a Kate Spade, que vai mostrar sua coleção na biblioteca pública de NY, apresentando o novo designer Nicola Glass, o sucessor da fundadora da marca morta em junho.

O verão 1997 da Ralph Lauren, com elementos de safári incluídos no seu guarda-roupa Foto: Jon Levy/AFP Photo

Confira a seguir a escalação dos desfiles mais importantes da temporada do verão 2019 em Nova York

QUINTA, 06.09

21h - Jeremy Scott

SEXTA, 07.09

10h - Tory Burch

11h - Kate Spade NY

13h - Jason Wu

14h - Linder

17h - Monse

19h - Ralph Lauren

21h - The Blonds x Disney Villains

SÁBADO, 08.09

10h - Self-Portrait

13h - Eckhaus Latta

15h - Longchamp

16h - Christian Siriano

18h - Brandon Maxwell

DOMINGO, 09.09

12h - Escada

13h - Mansur Gavriel

15h - Sies Marjan

16h - Boss

18h - Rodarte

19h - Prabal Gurung

20h - Opening Ceremony

21h - Laquan Smith

SEGUNDA, 10.09

9h - The Row

10h - Carolina Herrera

12h - Zimmermann

15h - Phillip Lim

16h - Proenza Schouler

19h - Anna Sui

TERÇA, 11.09

10h - Oscar de la Renta

14h - Coach 1941

20h - Calvin Klein

QUARTA, 12.09

10h - Michael Kors

18 - Marc Jacobs

19h30 - Savage x Fenty