Semana de Moda de Milão terá desfiles 'dois em um' e surpresa na Armani

O italiano Giorgio Armani, em frente ao hangar do aeroporto de Linare, onde desfila o verão 2019 da sua Emporio Armani Foto: Jean-Marie Périer/Cortesia Armani

Depois de Nova York e Londres, a temporada internacional do verão 2019 aterrissa em Milão a partir desta quarta, 19, apresentados até a próxima segunda, 24, desfiles das coleções de mais de 60 marcas.

Esta Semana de Moda de Milão, oficialmente feminina, tem uma novidade: o número cada vez maior de apresentações que unem as coleções masculinas e femininas há tempos separadas em duas temporadas distintas. Entre elas estão Moncler, Tod’s, Philipp Plein, Salvatore Ferragamo, Missoni e Fila, que pela primeira vez desfila na Semana de Moda de Milão.

Outro destaque da temporada milanesa é a Emporio Armani, linha mais jovem, fashion e acessível assinada por Giorgio Armani, que promete um inesperado movimento de renovação. Vai fazer um desfilão num hangar no aeroporto de Linate, excepcionalmente “dois em um”, isto é, com meninos e meninas na passarela, culminando com uma apresentação de “um(a) popstar internacional”.

Outro fato único desta estação é a ausência da Gucci no calendário. A marca florentina vai desfilar em Paris, mas realiza um evento com a companhia de dança de Michael Clark em seu QG durante a semana.

Confira a seguir uma seleção dos principais desfiles da temporada milanesa do verão 2019.

QUARTA, 19.09

15h - Jil Sander

17h - Alberta Ferretti

20h - Moncler *

QUINTA, 20.09

9h30 - Max Mara

12h30 - Fendi

18h - Prada

20h - Moschino

21h - Emporio Armani*

SEXTA, 21.09

9h30 - Tod’s*

10h30 - Blumarine

12h30 - Sportmax

14h - Etro

15h - MSGM

20h - Versace

21h - Philipp Plein*

SÁBADO, 22.09

9h30 - Salvatore Ferragamo*

12h30 - Roberto Cavalli

20h45 - Missoni*

DOMINGO, 23.09

9h30 - Marni

10h30 - Giorgio Armani

13h15 - Fila*

14h - Dolce & Gabbana

* Desfiles com looks masculinos e femininos.