Selena Gomez lança coleção feita em parceria com grife americana

Selena Gomez lançará uma linha com a Coach. Foto: REUTERS/Danny Moloshok

Selena Gomez está arrasando. De acordo com a 'Page Six', do New York Post, a cantora acaba de assinar um contrato de 10 milhões de dólares com a Coach.

Na parceria, Selena vai lançar uma linha de roupas e acessórios de luxo feita com a marca.

Tudo indica que ela também será estrela da campanha. Estamos ansiosas!