Segunda edição do Índice de Transparência da Moda será lançada em SP

Empresas de moda foram avaliadas quanto a crescimento econômico sustentável e igualdade de gênero. Foto: Amanda Perobelli/Reuters

A segunda edição do Índice de Transparência da Moda será lançado no dia 10 de dezembro, em evento gratuito aberto ao público, na cidade de São Paulo. O relatório global reúne informações públicas de 200 grandes marcas e varejistas do setor a fim de estimular a cultura da prestação de contas e avaliar o grau de comprometimento das empresas com questões relacionadas à produção sustentável.

Lançado pelo Fashion Revolution, o índice deste ano destaca quatro dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. São eles: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas; promover o crescimento econômico inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos; assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis; e tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos.

No Brasil, a pesquisa foi feita pela equipe do Fashion Revolution Brasil em parceria técnica com o Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGVces). Confira o relatório global clicando aqui e veja a edição brasileira de 2018 neste link.

As informações foram coletadas nos canais de divulgação de 30 empresas nacionais, como sites e relatórios de responsabilidade social corporativa ou de sustentabilidade. O material foi classificado em cinco categorias: Políticas e Compromissos, Governança, Rastreabilidade, Conhecer, Comunicar e Resolver e Tópicos em Destaque.

Além do lançamento do Índice de Transparência da Moda, haverá um painel para discutir os reflexos do relatório no setor de moda. Para participar do evento, é necessário fazer inscrição gratuita neste site.

Serviço

Lançamento da 2ª edição do Índice de Transparência da Moda

Data: 10 de dezembro de 2019

Horário: das 9h às 12h

Local: Unibes Cultural - Rua Oscar Freire, 2.500, Pinheiros