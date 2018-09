Secador de cabelo cospe fogo em primeiro uso e vídeo viraliza; confira

O secador foi comprado na Amazon e empresa devolveu o pagamento da norte-americana Foto: Facebook/ Erika Augthun Shoolbred

Após comprar um secador de cabelo no site da Amazon, Erika Augthun Shoolbred teve uma péssima surpresa. Ao invés de soltar ar quente, o produto começou a soltar chamas. “Meu secador de cabelo (que está mais para um fritador de cabelo) da OraCorp se tornou uma tocha em seu primeiro uso, nesta manhã”, dizia a legenda do vídeo, que foi compartilhado nas redes sociais.

A mulher norte-americana ainda contou que teve uma pequena queimadura em sua mão por conta do acidente. Outra internauta comentou que a mesma coisa já havia acontecido com ela, com um secador que possuía um ano de uso. Erika fez um post avisando que a Amazon devolveu o seu dinheiro e passou o contato do fornecedor, para maiores esclarecimentos. Confira o vídeo abaixo: