Sasha Meneghel assina pela primeira vez contrato com agência de modelos

Sasha Menghel na festa do Taípe durante o revéillon em Trancoso, na Bahia Foto: André Ligeiro/ Divulgação

Sasha Meneghel assinou contrato com a agência de modelos Way Model, que trabalha com Alessandra Ambrósio, Carol Trentini, Marlon Teixeira, Shirley Mallmann e Candice Swanepoel.

Segundo Anderson Baumgartner, diretor da Way, o objetivo é atuar no Brasil e no mercado internacional, com foco em Paris e Nova York.

"Sasha esbanja personalidade. Antenada, está construindo uma carreira brilhante como estilista, e agora também como modelo. É um mercado que procura personalidade e conteúdo; pessoas que tenham algo para contar. A Sasha já transita neste universo e tem muito a agregar ao nosso mercado", diz Baumgartner.

Sasha Meneghel para Coca-Cola Jeans, em 2017 Foto: Yuri Sardenberg e Aninha Monteiro

A filha de Xuxa já desfilou para a Coca-Cola Jeans na São Paulo Fashion Week (SPFW) e fez campanhas publicitárias para grife de joias H. Stern, para a marca de cosméticos australiana para cabelos Aussie e para a fabricante de veículos Volvo.

Aos 20 anos, Sasha estuda moda na Parsons School of Design, em Nova York, onde mora há três anos, e tem 6,5 milhões de seguidores no Instagram.