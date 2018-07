Santista retorna ao mercado de jeanswear

Foto:

A Santista, que já foi referência em jeanswear e confecções no Brasil nas década de 1970 e 1980, volta agora repaginada visando resgatar a potência da marca no mercado brasileiro. A empresa de quase cem anos, pertencente ao grupo Camargo Corrêa, retorna ao mercado de denim com o lançamento da marca Santista Jeanswear.

Foi em abril de 2015 que o grupo espanhol Tavex, um dos maiores produtores mundiais de denim, anunciou o início do processo de mudança para a nova marca Santista Jeanswear que renasce agora, focando em matéria-prima de excelência. A ideia da volta da marca é atrelar sua credibilidade aos atributos conquistados com a internacionalização e voltar a ser uma empresa direcionada às necessidades do mercado nacional. 'Nos últimos dois anos, tivemos que rever a operação, acabamos fechando duas fábricas, uma no Mexico e outra na Espanha. Agora, decidimos nos concentrar no mercado sul-americano, especialmente no Brasil. Por isso, estamos resgatando o prestigio da Santista, junto à moda e ao mercado fashion', diz Gilberto Stocche diretor da Santista Jeanswear.

Para celebrar esse retorno ao mercado a marca promoveu no último dia 13 de maio a exposição #WELCOMEBACKSANTISTA com looks total denim desenvolvidos especialmente por nomes como Alexandre Herchcovitch, Pedro Lourenço, Gloria Coelho, Huis Clos, Lilly Sarti e outros.