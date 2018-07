Sandálias gladiadoras devem ganhar as ruas no verão

Gladiadoras: tendência para estações quentes Foto: Divulgação

Nas ruas de Paris, nas praias da Espanha, nas vitrines de Nova York, só dá elas. As sandálias gladiadoras são a febre do verão na Europa e nos Estados Unidos e já aparecem nas novas coleções das grandes grifes brasileiras. Inspirado nos calçados dos lutadores romanos, o calçado de tiras, que podem ser trançadas até os joelhos, fez sucesso no Brasil em meados dos anos 2000 e reaparece agora em versões rasteiras e de salto.

"A melhor maneira de usá-las é em produções bem frescas", diz Olívia Nicoletti, repórter de moda da revista Estilo, que tem duas sandálias do tipo no closet. "Elas ficam lindas com short curto, minissaias e vestidos longos fluidos. Mas, como sozinho o modelo já tem bastante informação, vale dar uma maneirada nas estampas e acessórios." Para isso, ela sugere padronagens de apenas duas cores e bolsa e bijuterias com pegada minimalista.

Apesar da aposta das marcas nacionais, a versão da sandália com amarração em toda a perna é polêmica e exige cuidado para que haja um equilíbrio de proporções. "Quem tem as pernas curtas, pode apostar nos tons terrosos que se confundem com a pele: bege, nude, camelo... Todos fazem a função. Assim, não há uma quebra na silhueta", explica Olívia. "Além disso, combinações que marcam a cintura também alongam a parte de baixo do corpo. Outra opção é apostar nas que têm salto fino."

Se decidir usar as de salto, fuja do visual sexy demais e deixe a minissaia justa de lado. Afinal, a sandálida já é sensual e chamativa por si só. "Eleja a peça para ser a protagonista do visual e crie um jogo de compensação. Para ficar bem atual e descontraído, invista em saias de seda lânguidas, T-shirts de algodão e argolas poderosas", diz Olívia.