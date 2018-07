Salão de beleza vira espaço cultural

A atriz e cantora Fernanda Young, que participa de evento no Lab. Duda Molinos Foto: Divulgação

Foi-se o tempo em que salão de beleza era um lugar apenas para fazer maquiagem e cuidar dos cabelos. Atualmente, esses locais se transformaram em pontos de encontros culturais e espaços para cursos e palestras na área de beleza. Segundo Rodrigo Lima, proprietário do Circus Hair, em São Paulo, que agrega estúdio de tatuagem e brechó, o salão chega a ter uma margem de 12% de rentabilidade com eventos, enquanto com os serviços básicos essa margem é de 8%. O Circus já foi palco para o lançamento de produtos de marcas como BareMineral e Mary Kay.

Hoje, no Lab. Duda Molinos, salão de beleza com espaço cultural dos maquiadores Duda Molinos e João Boccalett, acontecerá um desfile inspirado na década de 50, com peças da designer Isabella Blanco. Duda e Isabella vão receber os convidados, e Fernanda Young narrará a apresentação. Um bracelete inspirado em uma peça vitoriana do período de 1860 foi criado para homenagear a atriz e escritora.

Duda maquiará ao vivo a primeira modelo a entrar na passarela. “A maquiagem terá contraste em relação às peças de joias, que são pretas, e com silhueta reta. As cores serão inspiradas na época vitoriana e na personalidade de Fernanda Young – dinâmica, multifacetada, com apreço pelo tradicional mesclado ao contemporâneo”, adianta Duda Molinos.

Além das joias da coleção Vitoriana, que estão sendo lançadas, a designer selecionou peças de seu acervo de 15 anos de carreira para o desfile. “O conceito que permeia todas as minhas coleções é o da joia com história. Minhas criações são peças únicas e sempre nascem de um elemento antigo”, diz a designer Isabella Blanco.