Salão de baile, escola e museu serão palco de desfiles da SPFW

Um dos espaços da Ebac, na Vila Madalena, onde acontece o desfile da marca A.Niemeyer Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO

De leste a oeste, passando pelo centro da cidade, a 45a edição da São Paulo Fashion Week, que começa no sábado, 21, promete levar imprensa, clientes e fashionistas a um circuito fora da rota óbvia da moda na capital. Dos 29 desfiles desta temporada, cinco serão fora do QG da vez, o Pavilhão das Culturas Brasileiras, no parque Ibirapuera.

O primeiro deles será o da Uma por Raquel Davidowicz na segunda, 23, que vai levar os convidados ao Museu da Imigração, na Móoca. Na terça, 24, é a vez de Reinaldo Lourenço abrir a programação do dia no Conjunto Nacional, na av. Paulista, enquanto na quarta, 25, a Escola Britânica de Artes Criativas entra no mapa com a apresentação do inverno da A.Niemeyer.

Na quinta, 26, serão duas as locações fora do Ibirapuera: Gloria Coelho na Faap, em Higienópolis, e Amapô, no tradicional União Fraterna, na Lapa, onde rolam altos bailes e cenário do filme “Chega de Saudade”, de Laís Bodanzky.