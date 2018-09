Saint Laurent é criticada por coleção supersexualizada em Paris

O verão 2019 da Saint Laurent, criticada pela supersexualização das modelos e das roupas Foto: Stephane Mahe/Reuters

Tendo um espelho d’água montado em pleno Trocadero, com palmeiras brancas de um lado e a torre Eiffel ao fundo, Anthony Vaccarello mostrou o verão 2019 da Saint Laurent na noite desta terça, 25. E a coleção exala sexo e sensualidade, glamour e espírito rock’n’roll, numa releitura dos códigos da casa.

Assim Vaccarello aciona shorts curtíssimos (vários, em couro, jeans ou cetim), vestidos e camisas de vibe cigana, transparências e seios à mostra (aos montes também), animal prints, jaquetas luxuosas, e uma variação de bodies e maiôs com fendas, recortes geométricos e torções, elementos recorrentes no trabalho do estilista ítalo-belga.

O belo cenário do desfile da Saint laurent, em Paris, com a torre Eiffel ao fundo Foto: Christophe Ena/AP Photo

“Ele trouxe o sexo de volta com acenos à história de YSL nos anos 60, 70 e 80 - ‘eras diferentes e ícones atemporais’, como declarou no texto divulgado à imprensa”, define a crítica do The New York Times, Vanessa Friedman. “Era o tempo da revolução sexual, quando mulheres reivindicavam sua própria carnalidade e se divertiam com isso”, escreve.

O verão 2019 de Anthony Vaccarello para a Saint Laurent: seios à mostra em vestidos esvoaçantes com um quê cigano Foto: Julien de Rosa/EFE

“Esse é outro tempo e um tipo diferente de revolução”, continua, citando #BelieveSurvivors e a condenação de Bill Cosby. “Sentada ao lado da passarela molhada (...) era difícil não pensar que as mulheres evoluíram”, aponta. “As roupas que as permitem expressar sua fisicalidade também deveriam. (...) Vaccarello deveria pensar um pouco mais sobre o que YSL significa agora, ao contrário de então.”

Entre a boemia e o western: look do verão 2019 da Saint Laurent, desfilada sobre um espelho d'água no Trocadero em Paris Foto: FRANCOIS GUILLOT/AFP

Na mesma linha de pensamento, a crítica do jornal WWD Bridget Foley, sugere que falta um olhar mais atento a questões de hoje. “Muitos dos looks que expunham os seios pareceram sentir-se surdos [a essas questões], especialmente neste momento de atenção elevada ao respeito a modelos”, critica, ponderando que na moda é importante seguir suas próprias convicções.

Shorts curtinhos e muitas transparências, uma combinação que dá o tom da coleção do verão 2019 Foto: Julien de Rosa/EFE

Vaccarello está atraindo o Santo Graal dos consumidores com seus produtos; millenials compõem a maior parte da base de clientes da marca”, afirma. Os números da marca, que segundo o jornal registrou um crescimento de 19,8% no segundo trimestre deste ano, confirmam que ao menos essa turma millenial, não parece se importar muito com essa exposição (aparentemente) excessiva.