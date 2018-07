Saint Laurent abre temporada de moda com Justin Bieber e Jane Fonda

Uma das peças da coleção outono/inverno 2017, que foi apresentada no Palladium, em Los Angeles. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

A grife Saint Laurent realizou na quarta-feira, 10, um superdesfile na Sunset Boulevard, em Los Angeles, colocando nas passarelas a coleção masculina de outono/inverno 2017 e também apresentando a primeira parte da coleção prêt-à-porter outono/inverno 2017 feminina, a exemplo do que já haviam feito outras marcas (link). A segunda parte da linha será revelada na semana de moda de Paris, em março. Como não existe lugar melhor do mundo do que Hollywood para atrair a atenção de artistas, a primeira fila estava repleta de celebridades, que aproveitaram a ocasião para ousar na produção. As irmãs Elle e Dakota Fanning, por exemplo, capricharam na maquiagem dos olhos. A atriz Rosie Huntington-Whiteley deixou as pernas de fora em uma minissaia de couro, enquanto Miranda Kerr se cobriu com um sobretudo de pele de onça. Além deles, também estavam na plateia Justin Bieber, Jane Fonda, Pamela Anderson e Courtney Love.

Hedi Slimane, o badalado estilista da Saint Laurent, mostrou mais uma vez fortes referências musicais em suas criações. Desta vez, ele se inspirou na cena musical californiana e elementos típicos do rock'n'roll, como o couro, ganharam ares mais nobres ao serem apresentados com acabamento de alta-costura, com todos os bordados feitos a mão. Inspirado no estilo de grandes ícones dos anos 70, como David Bowie, Joan Jett, Mick Jagger e Jimmy Hendrix, o designer apresentou looks com comprimentos abaixo do joelho, brilhos, óculos escuros e mood rebelde.

No encerramento, Slimane cruzou a passarela agradecendo à plateia - uma atitude que serviu para aumentar ainda mais os rumores de sua saída da grife (diz-se nos bastidores da moda que ele está resistente em renovar o contrato e flerta com a Dior, sem diretor criativo desde a comentada partida de Raf Simons). Depois da apresentação, os convidados ilustres ainda conferiram shows de Misty, Beck e Joan Jett.