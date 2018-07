Saiba quem são os stylists por trás dos looks das fashionistas do momento

Sabrina Sato, Anitta e Bruna Marquezine Foto: Instagram/ @sabrinasato/ @anitta/ @brumarquezine

Cada vez mais as fashionistas brasileiras têm se consolidado como referência de estilo, mostrando que sabem fazer tão bonito quanto as famosas que moram fora do país. Por trás disso, existe o trabalho de diversos stylists, que cuidam do visual dessas atrizes e cantoras, garantindo produções dignas de passarela. Seus perfis no Instagram são recheados de inspirações de styling, que podem ser investidas no dia a dia também. Confira na galeria abaixo.