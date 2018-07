Saiba quem são as herdeiras do mundo da moda

As filhas de Won Chang, dono da Forever 21, acabam de abrir o seu investimento no mundo da beleza. A loja Riley Rose abriu neste ano e traz marcas de maquiagem descoladas, como a Lime Crime e a Laura Geller Foto: Instagram/ @c.shell1995

Ser filha de uma das pessoas mais ricas da moda significa ter um estilo de vida bem luxuoso. Com viagens, roupas de grife e amizades estreladas, estas meninas tem, ainda por cima, bastante estilo. Confira abaixo quem são as herdeiras do mundo fashion.