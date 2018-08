Saiba quem é Cardi B, a rapper que é sensação na música e na moda

Cardi B acaba de lançar seu disco de estreia, "Invasion of Privacy" Foto: Amy Lombard/The New York Times

Aos 25 anos, Cardi B vive seu auge. A rapper, que lançou seu primeiro álbum, Invasion of Privacy, na última sexta-feira, 6, é a primeira mulher negra a emplacar um hit solo na primeira posição da lista Hot 100, da Billboard, desde Lauryn Hill em 1998. A faixa em questão é Bodak Yellow, que impulsionou a norte-americana ao posto de novo ícone do hip hop – ela é um dos destaques dos domingos, 15 e 22, do festival Coachella ao lado de Eminem e Miguel.

Cardi B, nome artístico de Belcalis Almanzar, nasceu no Bronx, bairro de Nova York de onde saíram também nomes como Afrika Bambaataa e Grandmaster Flash, artistas pioneiros do hip hop. Ela já foi stripper e participou do reality show Love & Hip Hop, exibido pelo canal VH1. Foi ali que começou a construir sua fama ao conquistar o público com frases como “Desde que comecei a usar os homens, me sinto muito melhor comigo mesma, me sinto poderosa”, como destaca o The New York Times. O tom debochado segue como uma de suas marcas-registradas, aparecendo não só em suas composições, mas também nas entrevistas, publicações nas redes sociais e até na maneira como se veste.

Cardi é um dos – ainda raros – exemplos de estrelas da música que realmente usam a moda como reflexo de sua personalidade. Seu estilo é exagerado, divertido e glamouroso: não faltam casacos de pele falsa, botas até o joelho, paetês, terninhos em cores vibrantes e vestidos justíssimos no guarda-roupa da cantora. Referências típicas do universo do hip hop, como correntes e calças esportivas largas usadas com top, também aparecem entre suas escolhas. A rapper não é fã de acessórios, mas suas unhas e cabelo já funcionam como se fossem – vive mudando a cor e o comprimento dos fios; enquanto as unhas estão sempre decoradas e superlongas, no formato stiletto.

Os casacos de pele em cores vibrantes são recorrentes em suas produções, assinadas pelo stylist Kollin Carter Foto: Instagram/@kollincarter

Ela adora grifes como Versace, Christian Siriano, Off-White e Moschino, e as cita inclusive em suas músicas – a icônica marca de sapatos Christian Louboutin e a francesa Balenciaga estão em Bodak Yellow e I Like It, respectivamente. No MTV Video Music Awards (VMA) do ano passado, ela subiu ao palco usando as botas mais fashionistas do momento: o modelo coberto por cristais da Saint Laurent, que custa cerca de 10 mil dólares. Mas nem só de peças caríssimas vivem suas produções, que monta com a ajuda do stylist Kollin Carter. Este ano, assinará sua própria coleção de roupas em parceria com uma marca mais acessível, a californiana Fashion Nova (que a empresária Kylie Jenner também adora).

Nesta semana, a cantora, que acaba de anunciar sua primeira gravidez, deu mais uma amostra de seu gosto pela moda: foi ao The Tonight Show, programa de Jimmy Fallon, com um body de couro coberto por correntes douradas e cintos para homenagear a supermodelo Linda Evangelista, que usou roupa semelhante nos anos 1990.

A extravagância do estilo da nova-iorquina pode até remeter ao visual ousado (e polêmico!) de Lady Gaga no início de sua carreira em meados dos anos 2000. Cardi B, porém, parece se influenciar mais pelo estilo de cantoras de R&B e rap da década de 1990, como Lauryn Hill e o trio Salt’n’Pepa. Ela faz questão de provar que pode ser tudo, menos banal – seja nos looks ou na música.