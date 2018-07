Saiba quem desenhou o vestido de Pippa Middleton

Pippa Middleton e seu marido James Matthews após a cerimônia de casamento. Foto: REUTERS/Justin Tallis/Pool

O casamento de Pippa Middleton foi um dos acontecimentos mais aguardados no calendário Real deste ano. Desde que a irmã mais nova da Duquesa de Cambrigde anunciou o noivado com o empresário James Matthew, em agosto de 2016, a internet foi tomada por previsões de quem iria desenhar o vestido de casamento da noiva.

Neste sábado, 20, foi revelado que Giles Deacon era o estilista de escolha de Pippa. O modelo era completamente rendado, com mangas curtas e gola alta. Seu rosto estava coberto com um delicado véu de tule, preso a uma tiara de pérolas em seus fios, do joalheiro preferido da família real, Robinson Pelham. O penteado do casamento diurno foi um coque simples, assim como a maquiagem. Para finalizar, os sapatos da noiva eram Manolo Blahnik, uma versão customizada com pérolas dos scarpins Seneca Bride da marca, que custam 715 euros.

Kate Middleton optou por um vestido rosa-claro, da marca britânica Alexander MQueen para a ocasião, com um chapéu no mesmo tom. Confira os looks abaixo.

Pippa Middleton chega a Igreja para o seu casamento. Foto: REUTERS/Justin Tallis/Pool

Pippa Middleton seu marido James Matthews. Foto: REUTERS/Kirsty Wigglesworth/Pool

Pippa Middleton chega com o seu pai, Michael Middleton, para o casamento. Foto: REUTERS/Kirsty Wrigglesworth/Pool

Kate Middleton ajeita cauda do vestido de casamento de sua irmã, Pippa Middleton. Foto: REUTERS/Kirsty Wrigglesworth/Pool TPX IMAGES OF THE DAY

Kate Middleton e sua filha, princesa Charlotte. Foto: REUTERS/Justin Tallis/Pool