Saiba que produto criou volume no cabelo de Steve Harrington nesta temporada de 'Stranger Things'

A personagem Karen Wheeler, mãe de Nancy e Mike, é uma típica dona de casa do subúrbio americano. Sempre com looks sobrios, ela usa camisas e suéteres com calças jeans. O que mais chama atenção no visual é o cabelo com ondas grandes e perfeitamente arrumadas, com um leve permanente - cabelo sem volume não estava com nada!

Foto: Reprodução/Instagram