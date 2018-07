Saiba quanto custam os tratamentos de beleza das blogueiras

Superpopulares, os tratamentos de beleza divulgados pelas blogueiras mais famosas da internet geram chuvas de likes - e de dúvidas dos seguidores. Elas fazem os procedimentos de graça? E quanto eles custam para o público em geral? Será que têm resultados eficazes? Em quantas sessões? Veja como funcionam, para quem são recomendados e quais os valores dos tratamentos de beleza que bombam nas redes sociais.

Miracle Touch

QUEM USA:

Gabriela Pugliesi, 2,1 milhões de seguidores

Lala Rudge, 1,2 milhão de seguidores

O QUE É: A 'miracle touch' é uma técnica manual que combina movimentos da drenagem linfática e da massagem modeladora. Pode ser feita no corpo e no rosto. Segundo a criadora do método, a esteticista Renata França, que atende em São Paulo, a massagem vigorosa não deixa a pele roxa e não é dolorida.

RESULTADOS PROMETIDOS: O procedimento desincha e modela o corpo, deixando cintura, pernas, braço e rosto mais delineados. Os efeitos da massagem podem ser percebidos após dez minutos do início da sessão e podem durar de dois a três dias. “Para pessoas que têm um estilo de vida bastante saudável, com exercícios físicos e alimentação balanceada, os resultados da Miracle Touch permanecem até uma semana após a sessão”, afirma Renata.

INDICAÇÃO: Pessoas de todos os biotipos podem passar pelo procedimento, mas, assim como a drenagem linfática, é contraindicada para pacientes com febre ou câncer.

SESSÕES: Renata recomenda a seus pacientes duas sessões semanais de uma hora cada.

PREÇO: R$ 900 feita pela criadora do método, Renata França. Em média, R$ 360 com outros profissionais

Vanquish

Hoje comecei cedo!!! Fui testar o famooooso Vanquish e daqui 4 semanas mostro o resultado Ansiosa! #blogdamariah #ootd #patriciarittes / Me acompanhem no Snap BLOGDAMARIAH @dra.clarissarittes Uma foto publicada por Mariah Bernardes Maia (@blogdamariah) em Nov 24, 2015 às 5:35 PST

QUEM USA:

Julia Faria, 489 mil seguidores

Mariah Bernardes, 478 mil seguidores

Mica Rocha, 377 mil seguidores

O QUE É: O vanquish é um aparelho de radiofrequência que aquece o tecido adiposo a 44°C. Segundo Clarissa Rittes, médica assistente da Clínica de Dermatológica Doutora Patricia Rittes, que atende boa parte das blogueiras paulistanas, o organismo começa a identificar a célula de gordura como se fosse proveniente de um processo infeccioso e a elimina pelo sistema linfático. Durante o tratamento, a máquina não encosta no corpo, mas o paciente sente calor e pode transpirar. De acordo com Clarissa, poucas pessoas sentem um desconforto durante a sessão. Atualmente, no Brasil, o procedimento pode ser feito apenas na região abdominal, mas o aparelho que possibilita tratar braço, pernas e costas deve chegar ao país em março.

RESULTADOS PROMETIDOS: Redução de 40% da gordura e diminuição de 4 a 15 centímetros da circunferência abdominal. Os resultados podem ser notados um mês após a última sessão do tratamento.

INDICAÇÃO: O vanquish pode ser usado por pessoas magras para tratamento da gordura localizada e é indicado ainda no período pós-parto. Segundo a médica Clarissa Rittes, o procedimento busca “colar o músculo abdominal na pele”. Pessoas acima do peso saudável também podem utilizar a técnica para complementar o tratamento da obesidade.

SESSÕES: A recomendação mínima é de quatro sessões, uma por semana. O paciente pode fazer até seis sessões de acordo com a orientação médica.

PREÇO: R$ 1.500 cada sessão

Criolipólise

QUEM USA:

Gabriela Pugliesi, 2,1 milhões de seguidores

Mica Rocha, 377 mil seguidores

Isabela Matte, 138 mil seguidores

Blog After30, 127 mil seguidores

Erika Morais, 117 mil seguidores

O QUE É: A criolipólise promete o congelamento e a eliminação das células de gordura. É realizada com um aparelho que suga a área a ser congelada, posteriormente eliminada em um processo inflamatório. Pode ser feita no abdômen, nos flancos, nas costas e nas coxas. De acordo com a fisioterapeuta dermatofuncional, Priscila Ferrari, o procedimento pode causar queimaduras caso o equipamento utilizado não seja certificado pela Anvisa e o profissional não esteja treinado para operar a máquina.

RESULTADOS PROMETIDOS: O paciente perde de 25 a 30% da gordura na região tratada. Pode ocorrer uma diminuição de 4 a 7 centímetros na circunferência abdominal. Nos braços, a redução é de dois a três centímetros. Os resultados podem ser notados entre 30 e 90 dias após a sessão.

INDICAÇÃO: É necessário ter pelo menos dois centímetros de gordura na região a ser tratada. Não é recomendado para obesos. Pessoas com sobrepeso podem fazer o procedimento, mas nesse caso são necessárias mais sessões e ponteiras do aparelho para alcançar um resultado satisfatório.

SESSÕES: 1 sessão já possibilita um resultado satisfatório. De qualquer forma, o intervalo entre as sessões na mesma área deve ser de 90 dias.

PREÇO: R$ 1 mil por uma sessão com duas ponteiras

Tratamento capilar de aminoácidos

Dia todo com ela ??! E pra fechar tratamento de aminoácidos + multivitaminas que só o @lacesandhair tem ! @veraminelli ja nasceu pronta mas fez hidratação só pra não me humilhar tanto #Mamusa #Mammy #vida Uma foto publicada por Gabriela Pugliesi (@gabrielapugliesi) em Nov 24, 2015 às 2:43 PST

QUEM USA:

Gabriela Pugliesi, 2,1 milhões de seguidores

Helena Bordon, 669 mil seguidores

Anna Fasano, 257 mil seguidores

Helô Gomes, 88,7 mil seguidores

O QUE É: O tratamento oferecido no salão de beleza Laces, localizado na capital paulista e especializado em cosméticos naturais, repõe cerca de 19 aminoácidos essenciais para a saúde dos cabelos.

RESULTADOS PROMETIDOS: Devolve vitalidade aos fios, deixando-os mais sedosos e brilhantes.

INDICAÇÃO: Cabelos que passaram por processos químicos, como reflexos, alisamentos, progressivas e tinturas.

SESSÃO: A aplicação do creme dura de 20 a 40 minutos e pode ser feita de uma vez por semana a uma vez por mês.

PREÇO: a partir de R$ 244 dependendo do comprimento do cabelo