Saiba que acessórios irão bombar na praia neste verão

Viseira é um dos acessórios de verão mais buscados do Pinterest Foto: Instagram/ @gypsea_lust

As praias brasileiras são destinos mais procurados para turismo durante o período das férias de verão por aqui, sobretudo no Ano Novo. Apostas em biquínis ou maiôs descolados são uma boa pedida, mas alguns acessórios também são essenciais para curtir com conforto as altas temperaturas à beira mar. E, é claro, ajudam a deixar o visual ainda mais estiloso.

De acordo com o Pinterest, quatro acessórios têm sido os mais buscados na plataforma para visuais de praia. Confira abaixo quais são:

Chapéu com mensagem

A aba larga do chapéu de palha cria uma sombra fresca em volta de quem o usa e protege bem do sol. A mensagem deixa a produção divertida e personalizada.

Viseira

Outro jeito descolado de se proteger do sol é apostar em uma viseira. O acessório confere um mood vintage no visual, levando a tendência dos anos 1980 para a praia.

Cordinha de óculos

As cordinhas para segurar óculos de sol não são novidade, mas ainda devem aparecer bastante nas praias. Além de deixarem a produção de praia descolada, elas ainda são bem funcionais e impedem que o óculos caia na areia.

Óculos rose gold

Os óculos de sol são presença garantida na praia e no verão da cidade. Os mais buscados atualmente têm sido aqueles com lente rose gold, um dourado puxado para o rosa, afinal, a cor foi uma grande tendência deste ano.