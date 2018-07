Saiba quais são os 10 perfumes mais caros do mundo

A DKNY recebe o título de marca que produziu o perfume mais caro do planeta, que custa 1 milhão de dólares. A fragrância possui apenas uma unidade no mundo inteiro e o motivo deste preço é a sua embalagem. O frasco foi criado em parceria com a designer de joias Martin Katz e contém 2,909 pedras preciosas. Entre as joias está incluso até mesmo belezas brasileiras: são 1.6 quilates de turmalina turquesa da Paraíba. O motivo da criação e venda do perfume mais caro do mundo é nobre, todo o lucro foi doado para a ONG Action Against Hunger.

Foto: DKNY/ Divulgação