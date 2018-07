Roupas e desfiles plus size: inclusão ou preconceito?

Mercado plus size já movimenta cerca de 4,5 bilhões por ano Foto: Reprodução/Blog Mulherão

Existe moda só para magras e ou só para gordas? Há um dilema fashion em relação aos tamanhos e aos rótulos usados no mercado GG. Se por um lado a maioria concorda com a liberdade de escolha da consumidora, por outro são poucas as marcas que apostam em uma numeração acima do 44. Foi nesse contexto que surgiu o Fashion Weekend Plus Size, um final de semana com desfiles do setor em São Paulo e periodicidade semestral. A idealizadora do projeto é a jornalista Renata Poskus, 32, que costuma divulgar novidades desse universo em seu blog Mulherão. “A moda plus size é marginalizada. Nós somos vistos como subgrupos da moda“, diz ela, que coordena o evento desde 2010 e hoje conta com cerca de 2000 lojistas cadastrados.

Aos poucos, esse mercado vem crescendo e ganhando importância. Segundo a Abravest (Associação Brasileira do Vestuário), ele já movimenta cerca de 4,5 bilhões por ano, o que representa 5% do faturamento total do segmento de vestuário. De acordo com a associação, trata-se de um crescimento de 6%. Hoje, o evento funciona de certa forma como uma vitrine. “Roupas grandes não conseguem espaço para divulgação nas revistas de moda tradicionais. Uma vez que a mulher mais gordinha encontra seu mercado, ela consome e se sente valorizada e prestigiada."

É preconceito dizer que algumas roupas ficam melhores em tamanhos maiores? A estilista Gloria Coelho acredita que sim. Para ela, essa não é uma questão de tamanho, mas de formatos de corpo: para quem tem ombros pequenos e quadril grande, tops com ombros marcados equilibram a silhueta. Decotes V valorizam quem tem quadril pequeno e busto maior. E por aí segue.

Exceção entre estilistas renomados, Gloria Coelho faz questão de trabalhar com uma numeração bem variada em suas araras. Quem vai a sua loja nos Jardins sabe que encontrará peças até o número 46, indo na contra mão da maioria das grifes que optam por disponibilizar numeração até o 42. “Existem as mulheres lindas que cuidam do corpo e buscam sempre estar em forma; Existem também as mulheres lindas e especiais que gostam de tomar bons vinhos e apreciar comidas maravilhosas. Faço roupas para todas as mulheres”, finaliza Gloria.