Ronaldo Fraga lança camiseta em prol de refugiados

Camiseta da campanha Re-Existência. Foto: Divulgação/Ronaldo Fraga

O estilista mineiro Ronaldo Fraga acabou de lançar a campanha Re-Existência em parceria com o Adus (Instituto de Reintegração do Refugiado), que tem o intuito de sensibilizar as pessoas em relação à causa do refúgio. Para celebrar a união, Ronaldo e o Adus armaram um evento na terça-feira, dia 6, em São Paulo, para lançar um modelo de camiseta.

A comemoração também contou com uma exposição de fotos da iniciativa Childhood Rescue Project, idealizada pela brasileira Alessandra Luiza de Morais, comidas e bebidas típicas de alguns países de origem dos refugiados e uma palestra de sensibilização com a refugiada Sylive Ngkang, da República Democrática do Congo.

Fachada do 'Grande Hotel Ronaldo Fraga'. Foto: Ana Slika/Divulgação

Outra novidade do estilista é o seu novo endereço em Belo Horizonte, que tem o nome ‘Grande Hotel Ronaldo Fraga’. O casarão de 600 m2 é uma construção normanda de 1920, tombada pelo Patrimônio Histórico, e não ganhou hotel no nome à toa. É que, de tempos em tempos, o espaço vai abrigar outras etiquetas, além da do estilista - marcas que dialoguem com o universo criativo de Ronaldo e ainda não tenham loja em Minas Gerais.

O 'Grande Hotel' será um lugar para hospedar ideias, pessoas e marcas. Aos sábados acontecerá uma feira de orgânicos. Também neste dia, chefs de cozinha mineiros e de outros estados serão convidados para servir o almoço. Saraus, workshops, exibições de filmes e pocket shows também fazem parte da programação do espaço.